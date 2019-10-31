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Одесса вошла в Сеть творческих городов мира ЮНЕСКО

Профиль Одессы в этой Сети - литература.

Одесса вошла в Сеть творческих городов мира ЮНЕСКО
Фото: EPA/UPG

По случаю Всемирного дня городов (31 октября) к сети творческих городов ЮНЕСКО присоединились 66 новых членов, среди которых - город Одесса.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

С учетом новых членов, Сеть насчитывает 246 городов, "в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия".

Профиль Одессы в этой Сети - литература.

Отмечается, что творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.

"Во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая роль в их стратегиях развития. Это способствует политическим и социальным инновациям, что особенно важно для молодых поколений", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Кроме Одессы, к Сети присоединились такие города, как Гавана (музыка), Бергамо (гастрономия), Бангкок (дизайн), Потсдам (кинематография), Вроцлав (литература), Мумбаи (кинематография) и другие.

Напомним, ранее предлагалось внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО одесские катакомбы.

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