Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
ГлавнаяКультура

Министр культуры не собирается применять админнаказания к хору имени Веревки

"Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать".

Министр культуры не собирается применять админнаказания к хору имени Веревки
Фото: Макс Левин

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что не собирается применять к хору имени Григория Веревки административные наказания после песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"С моей стороны - нет", - сказал Бородянский, отвечая на вопрос, будет ли административное наказание для хора имени Веревки после выступления в программе "Вечерний квартал".

Он также отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - добавил министр.

Напомним, 20 октября в сети появилось видео "Квартала-95", в котором шоумен Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Гонтаревой.

После того как ролик вызвал резонанс в соцсетях и СМИ, руководитель коллектива Зеновий Коринец рассказал, что хор часто работает по контрактам, а в этот раз "95 Квартал" заплатил им 30 тыс. гривен за выступление. При этом он признал, что знал полный текст песни. Он также заявил, что решение о выступлении принимал он сам, а не коллектив, и что он должен извиниться перед Гонтаревой. Также Коринец позже заявил, что готов уволиться, "чтобы не навредить коллективу".

"Квартал", в свою очередь заявил, что "имеет полное право на юмор и сатиру" и продолжит заниматься своим делом и поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также