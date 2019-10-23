Параска Плитка-Горицвит в Мистецьком Арсенале: Душевность в позолоченной раме

В Мистецьком Арсенале открылась выставка «Преодоление гравитации», посвященная творчеству Параски Плитки-Горицвит. Эта яркая и зрелищная экспозиция собрана с размахом, который призван соответствовать масштабу творчества художницы, работавшей с десятком разных медиа и сумевшей создать целый мир образов, не выезжая из высокогорного гуцульского села.

Фото: Мистецький Арсенал / Александр Попенко

Плитку-Горицвит нельзя назвать неизвестной или неисследованной авторкой: начиная с 1992 года, о ней сняли 4 документальных фильма и провели около 20 выставок ее работ. Тем не менее, подавляющее большинство этих экспозиций проходили в небольших региональных музеях и охватывали рисунки и рукописные книги художницы. За исключением небольшой выставки 2019 года в рамках Odessa Photo Days, ее фотоархив оставался вне публичного фокуса. В этом контексте выставка в Арсенале, главном экспозиционном пространстве страны, большая часть которого посвящена именно аматорской фотографии Плитки-Горицвит, выглядит как серьезная заявка на новый уровень исследования.

Проект «Преодоление гравитации» действительно стал результатом четырехлетней исследовательской работы художниц Катерины Бучацкой, Инги Леви и режиссера Максима Руденко. Им удалось найти негативы около четырех тысяч фотографий, которые хранились в доме художницы в селе Криворивня. Эта крупная находка расширила временные рамки исследований (раньше считалось, что Плитка-Горицвит начала фотографировать в 70-х, тогда как в новом архиве есть фотографии 1954-1955 года) и заставила полностью переосмыслить масштабы работы художницы.

В экспозиционное пространство зрители попадают через огромную инсталляцию Сергея Петлюка (архитектора выставки). По словам кураторки Катерины Радченко, инсталляция была задумана, чтобы погрузить зрителей в атмосферу мира художницы, – и она действительно задает определенное эмоциональное настроение (в том числе благодаря музыке Святослава Лунева), но при этом играет чисто декоративную роль и не продуцирует какой-либо добавочный смысл.

Первый зал выставки посвящен биографии художницы и предлагает информацию, которая помогает зрителю вписать работы Плитки-Горицвит в определенный контекст. На большом таймлайне, который занимает целую стену, мы можем увидеть хронологию событий в стране (война, смерть Сталина, начало оттепели, запуск спутника) в соотнесении с событиями из жизни авторки (принудительные работы в Германии, связь с УПА, 10 лет лагерей, возвращение и работа в лесхозе). В этом массиве общей информации легко потеряться и пропустить действительно важные и неочевидные связи (например, между визитом Джавахарлала Неру с Индирой Ганди в СССР и темой Индии в творчестве художницы), – связи такого рода в таймлайне не визуализированы и выстроить ретроспективно их сможет только очень внимательный зритель. Еще две части первого зала посвящены семье художницы, которая играла огромную роль в ее жизни (в последующих частях выставки мы увидим, как часто отец, мать и особенно сестра будут героями ее фоторабот) и ее кругу общения вне семьи (большая карта показывает географию ее переписки с эмигрантами от Аргентины до Австралии).

Фото: Мистецький Арсенал / Александр Попенко

Следующий экспозиционный зал открывает для нас мир работ художницы. Здесь есть серии рисунков, осмысляющие окружающий ее быт с наивно-феминистической оптикой (можно сравнить «Долю гуцула» и «Долю гуцулки»), которая сочеталась с неортодоксальной религиозностью художницы. Трепетное отношение к нарисованным ею иконам подчеркивает выбор материала: находясь в условиях жесткого дефицита, Плитка-Горицвит рисовала на уже использованной бумаге, и только для икон она брала чистое полотно, иногда создавая изображения сразу с двух сторон. Часть ее икон попали в западноукраинские сельские церкви – их демократичное отношение к визуальному канону позволило принять святых в гуцульской орнаментике. Название одной из икон «Пречистая Дева Мария к вашим духовным услугам» вообще навевает мысли о жестком троллинге, но, тем не менее, это – искреннее в своей наивности изображение Богоматери с бантиком в непокрытых распущенных волосах.

Особую часть в экспозиции занимает тема Индии, к которой относится серия рисунков к рукописной книге «Індийські заграви» – приключенческой повести о фантастическом путешествии двух гуцулок в Индию. Неосознанно продолжая традицию рукописной книги, в которой работали Жорж Брак, Марк Шагал, Александра Экстер, художница-самоучка вплотную подходит к авангардистскому принципу взаимодействия текста и изображения, в соответствии с которым книга действует на читателя как на зрителя. Примером этому может быть придуманный художницей «личный» нечитаемый алфавит, собранный на основе грузинского и санскрита. Очень удачным экспозиционным решением стало размещение в «индийском» секторе выставки фотографий односельчанок художницы, наряженных в сари. Рассматривая Индию через призму пропаганды, окрашенной теплыми тонами советско-индийской дружбы, Плитка-Горицвит видела в этой стране территорию мечты и свободы. Фотографии показывают нам как, живя на этой территории, она распространяла ее вокруг себя, выплескивая ее в реальный мир обычного карпатского села.

Фото: Мистецький Арсенал / Дмитрий Бабенко

Третий зал выставки возвращает нас в биографическое измерение через инсталляции, воссоздающие быт художницы. Три «дома» показывают нам личные вещи Плитки-Горицвит, демонстрируют атмосферу ее скромного жилища и полного безразличия к бытовым удобствам. Тем не менее, растиражированный образ обездоленной художницы разбивается о детали, наполнявшие ее жизнь: огромное количество книг (которые присылали ей со всей страны и из-за границы), музыкальные инструменты (трембиты, варган и гитара, на которых художница пробовала играть), завешанные рисунками стены (где Шевченко и Франко соседствуют с Неру и Ганди). Все эти детали можно подробно рассмотреть в очень качественном VR-проекте Николая Базаркина и Дениса Овчара. В небольшом соседнем пространстве воссоздана атмосфера фотолаборатории художницы, где можно посмотреть документальный фильм о реставрации фотоархива Плитки-Горицвит.

Заключительный зал выставки отведен для фотографии. Это пространство реализовано как отдельные тематические серии работ, хотя, как подчеркивает кураторка, сама Плитка-Горицвит не разделяла фотографии на категории. Исключением можно считать разве что трогательную фотосерию «На память усопшим», которая документирует похороны отца художницы в удивительном спокойно-оптимистичном ключе, свойственном взгляду Плитки-Горицвит в целом. Об общем методе художницы можно судить по сохранившимся авторским альбомам, где портреты плавно перемежаются с праздниками и пейзажами, отображая окружающую реальность.

Первая кураторская серия – это портреты-тантамарески (специальные декоративные рамы для фотопортретов, одна из которых воссоздана в симпатичной инста-зоне на входе). В этой части выставки видно, что художница была не чужда советской моде 50-70-х на фигурно обрезанные края, маски для фотоувеличителя, ретушь, раскрашивание, виньетки и общую слегка китчевую декоративность. Тематические серии (дети, природа, село) показывают объекты, с которыми работала художница, но в то же время и ее технические поиски. В рядах однотипных фотографий мы видим, как она искала удачный ракурс, экспериментировала с композицией.

Фото: Мистецький Арсенал / Александр Попенко

В серии «Визуализация времени» исследователи собрали фотографии, которые делают видимой «медленную историю» села художницы. Здесь есть гуцул в традиционном жилете и шляпе в сочетании с модной в 70-х узорчатой рубашкой и брюками-клеш. Любимым праздником, который Плитка-Горицвит снимала из года в год, была Пасха – в солнечную погоду соседи художницы дефилируют в ярких народных костюмах, а в дождливую – в однотипных советских плащах. Сопоставляя подобным образом фотографии, можно совершить еще много интересных находок – не зря архивы вернакулярной фотографии уже 10-15 лет находятся в постоянном фокусе внимания европейских и американских исследователей.

Одна из самых интересных кураторских серий «Вне времени» посвящена фотографии как медиуму. Здесь исследователи собрали фотографии с техническими дефектами, которые создают очень интересные сюрреалистичные эффекты вне авторских интенций, а также рассмотрели изменение структуры, которые претерпевает архив уже после смерти автора. Разрушение желатинового слоя пленки, пыль, царапины, плесень создают при проявлении визуальные эффекты, которые привносят маркер времени в, казалось бы, навечно застывший кадр.

Выставочное пространство завершает лаунж-зона с большим экраном, транслирующим отдельные фотографии художницы. Обилие разнообразных медиа, составляющих экспозицию, организаторы выставки объясняют тем, что это созвучно мультимедийности самой художницы, которая сочетала создание книг с фотографией, рисунком и трафаретом, делала камерные скульптуры и рельефы, писала книги и стихи, собирала фольклор и проводила экскурсии. Тем не менее, «громкая» архитектура выставки несколько контрастирует с изысканной простотой творчества Плитки-Горицвит, создавая эффект маленького рисунка в раззолоченной раме. В таком же контрасте с душевностью и интимностью представленных работ находится текст вступительных экспликаций с неизживаемыми оборотами типа «має на меті показати життєвий шлях», «відстоювання власної ідентичності за умов соціально-політичного тиску».

Фото: Мистецький Арсенал / Александр Попенко

Но, несмотря на легкую склонность к мегаломании, выставка «Преодоление гравитации» – это полноценное исследование, дающее объемное представление о личности и работе Параски Плитки-Горицвит благодаря продуманной структуре, вдумчивому подходу к материалу и наглядным визуальным решениям. Авторам удалось создать нарратив, который показывает возможность искусства как образа жизни по ту сторону быта, экономики и идеологии. Остается ждать развития этого нарратива в полнофункциональном музее, который исследователи мечтают создать на основе стихийного собрания работ художницы в ее доме в далеком селе Криворивня.

Выставка «Преодоление гравитации» проходит в Мистецьком Арсенале до 19 января 2020 года.