Фильм Дарьи Онищенко "Забытые" получил специальную награду на Варшавском кинофестивале

В фильме рассказывается про украиноязычную семьи из Луганска, которая пытается переехать из оккупированных территорий в Киев.

Фильм Дарьи Онищенко "Забытые" получил специальную награду жюри на Варшавском международном кинофестивале. Картина соревновалась в программе "Competition 1-2" в которой представлены первые и вторые полнометражные фильмы молодых режиссеров. Церемония награждения состоялась в субботу.

Фото: Пресс-служба фильма

Фильм «Забытые» - это история украиноязычной семьи из Луганска, которая пытается оставить неподконтрольную территорию и переехать в Киев. Фильм обращает внимание на проблемы переселенцев и на тяжелые условия жизни в оккупированном городе.

Одну из ролей в картине «Забытые» сыграла украинская художница Мария Куликовская. Она делает собственный арт-перформанс, уничтожая собственные скульптуры, повторяя историю, произошедшую в центре IZOLYATSIA в Донецке в 2014 году.

Фото: Пресс-служба фильма

Всего в Варшаве состоялось пять показов фильма «Забытые». Дарья Онищенко отметила, что интерес к украинским фильмам на западе значительно вырос.

«Польские и иностранные зрители хорошо восприняли фильм. Некоторые люди говорили, что они вообще ничего не знали о том, что сейчас происходит в Украине, и были очень удивлены увиденным на экране. Это для меня, наверное, самое важное. Цель этого фильма - доносить до международного зрителя правду о событиях в нашей стране не через политические спекуляции, а через личные истории людей », - рассказала Онищенко.

Съемки фильма проходили зимой в 2019 году в Киеве. Фильм является Украино-швейцарской копродукцией, которая получила финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления.

Напомним, с 24 по 30 октября в Киеве состоится кинофестиваль "Киевская неделя критики". Организаторы уже объявили основную и ретроспективную программы, а также украинскую. В этом году она построена вокруг двух фестивальных хитов этого года – драмы "Домой" Наримана Алиева и комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.