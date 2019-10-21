ВВС Украина опубликовало лонг-листы книг года

ВВС News Украина определили лонг-листы литературных премий «Книга года-2019», «Книга года - Эссеистика-2019» и «Детская Книга года-2019». Об этом сообщается на сайте ВВС.
В лонг-лист премии «Книга года-2019» вошли 24 издания:
- Екатерина Бабкина «Мой дед танцевал лучше всех» - Издательский дом «Амбар»
- Галина Вдовиченко «Самое важное - в конце» - Издательство Старого Льва
- Тамара Гориха Зерня «Доця» - издательство «Белка»
- Руслан Горовой «О людях» - ТаТыШо
- Марина Гримич «Клавка» -Нора-Друк
- Анатолий Днестровский «Б-52» - "Академия"
- Леся Ивасюк «Удавки» - Книги - XXI
- Ирэна Карпа «Хорошие новости из Аральского моря» -Книголав
- Макс Кидрук «Пока свет не погаснет навсегда» - Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга"
- Андрей Кокотюха «Изгнанник и черная вдова» - Виват
- Евгения Кононенко «Пражская химера» - Издательство Анетта Антоненко
- Галина Лицур-Щадей «Такова жизнь» - Пирамида
- Оксана Луцишина «Иван и Феба» - Издательство Старого Льва
- Василий Махно «Вечный календарь» - Издательство Старого Льва
- Анастасия Пика «Истории, которые никогда не заканчиваются» - Саммит-книга
- Илларион Павлюк «Танец придурка» - Издательство Старого Льва
- Ярослав Середницкий «Госпожа Леля: убежать от большевиков» - Темпора
- Влад Сордо «Бездна» - Дом Химер
- Ксения Фукс «По ту сторону солнца» - Темпора
- Светлана Тараторина «Лазарус» - Издательская группа КМ-Букс
- Гаська Шиян «За спиной» - издательство "Ранок"
- Артем Чапай «Странные люди» - Книги – XXI
- Артем Чех «Район Д» - Меридиан Черновиц
- Мартин Якуб «Мертвые модели» - Факел.
В длинный список премии «Детская Книга года-2019» вошли 10 изданий:
- Владимир Аренев «Сапиенсы» - Ранок
- Андрей Бачинский «С Эйнштейном в рюкзаке» - Издательство Старого Льва
- Том Брик «Шармузики: За пределами Великой Поляны» – Архиум
- Оксана Драчковска «Зайчик-нестрибайчик и его смелая мама» - Книги - XXI
- Оксана Лущевская «Скелет без шкафа» - Ранок
- Олеся Мамчич «Кем будет работать Яся» - Ранок
- Наталья Матолинец «Академия Аматэрасу» - Виват
- Оля Русина «Мия и лунное затмение» - Издательство Старого Льва
- Таня Поставная «Когда я была лисой» - Виват
- Антон Шапка «Папина борода» - Ранок.
В длинный список премии Книга года - Эссеистика-2019 вошли 8 изданий:
- Елизавета Гончарова «(Не) воля» – Темпора
- Василий Габор «О чем думает человек» - ЛА «Пирамида»
- Василий Махно «Окрестности и пограничья» - Yakaboo publishing
- Константин Москалец «Следя за текстом» – Издательство Старого Льва
- Андрей Любка «В поисках варваров» - Меридиан Черновиц
- Тарас Прохасько. «Да, но ...» - Меридиан Черновиц
- Ирина Славинская «Мои запасные жизни» - Издательство Старого Льва
- Мария Титаренко «Коммуникация от нуля» - Издательство Старого Льва
В жюри конкурса Книга года вошли: профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, журналистка Ольга Герасимьюк, журналист и списатель Виталий Рябчук, философ и писатель Тарас Лютый, советник по вопросам культуры ЕБРР Светлана Пыркало, главный редактор ВВС News Украина Марта Шокало.
Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £ 1,000. Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.
Премия проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Напомним, в прошлом году обладателем премии "Книга года BBC" стал Юрий Андрухович с книгой "Коханці Юстиції". "Детская книга года BBC" – "Мэри" Сашка Дерманского. Победитель премии в номинации, "Эссеистика" – "Церебро" Андрея Бондаря.