ВВС Украина опубликовало лонг-листы книг года

Всего есть три номинации.

ВВС News Украина определили лонг-листы литературных премий «Книга года-2019», «Книга года - Эссеистика-2019» и «Детская Книга года-2019». Об этом сообщается на сайте ВВС.

В лонг-лист премии «Книга года-2019» вошли 24 издания:

Екатерина Бабкина «Мой дед танцевал лучше всех» - Издательский дом «Амбар»

Галина Вдовиченко «Самое важное - в конце» - Издательство Старого Льва

Тамара Гориха Зерня «Доця» - издательство «Белка»

Руслан Горовой «О людях» - ТаТыШо

Марина Гримич «Клавка» -Нора-Друк

Анатолий Днестровский «Б-52» - "Академия"

Леся Ивасюк «Удавки» - Книги - XXI

Ирэна Карпа «Хорошие новости из Аральского моря» -Книголав

Макс Кидрук «Пока свет не погаснет навсегда» - Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга"

Андрей Кокотюха «Изгнанник и черная вдова» - Виват

Евгения Кононенко «Пражская химера» - Издательство Анетта Антоненко

Галина Лицур-Щадей «Такова жизнь» - Пирамида

Оксана Луцишина «Иван и Феба» - Издательство Старого Льва

Василий Махно «Вечный календарь» - Издательство Старого Льва

Анастасия Пика «Истории, которые никогда не заканчиваются» - Саммит-книга

Илларион Павлюк «Танец придурка» - Издательство Старого Льва

Ярослав Середницкий «Госпожа Леля: убежать от большевиков» - Темпора

Влад Сордо «Бездна» - Дом Химер

Ксения Фукс «По ту сторону солнца» - Темпора

Светлана Тараторина «Лазарус» - Издательская группа КМ-Букс

Гаська Шиян «За спиной» - издательство "Ранок"

Артем Чапай «Странные люди» - Книги – XXI

Артем Чех «Район Д» - Меридиан Черновиц

Мартин Якуб «Мертвые модели» - Факел.

В длинный список премии «Детская Книга года-2019» вошли 10 изданий:

Владимир Аренев «Сапиенсы» - Ранок

Андрей Бачинский «С Эйнштейном в рюкзаке» - Издательство Старого Льва

Том Брик «Шармузики: За пределами Великой Поляны» – Архиум

Оксана Драчковска «Зайчик-нестрибайчик и его смелая мама» - Книги - XXI

Оксана Лущевская «Скелет без шкафа» - Ранок

Олеся Мамчич «Кем будет работать Яся» - Ранок

Наталья Матолинец «Академия Аматэрасу» - Виват

Оля Русина «Мия и лунное затмение» - Издательство Старого Льва

Таня Поставная «Когда я была лисой» - Виват

Антон Шапка «Папина борода» - Ранок.

В длинный список премии Книга года - Эссеистика-2019 вошли 8 изданий:

Елизавета Гончарова «(Не) воля» – Темпора

Василий Габор «О чем думает человек» - ЛА «Пирамида»

Василий Махно «Окрестности и пограничья» - Yakaboo publishing

Константин Москалец «Следя за текстом» – Издательство Старого Льва

Андрей Любка «В поисках варваров» - Меридиан Черновиц

Тарас Прохасько. «Да, но ...» - Меридиан Черновиц

Ирина Славинская «Мои запасные жизни» - Издательство Старого Льва

Мария Титаренко «Коммуникация от нуля» - Издательство Старого Льва

В жюри конкурса Книга года вошли: профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, журналистка Ольга Герасимьюк, журналист и списатель Виталий Рябчук, философ и писатель Тарас Лютый, советник по вопросам культуры ЕБРР Светлана Пыркало, главный редактор ВВС News Украина Марта Шокало.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £ 1,000. Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Премия проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, в прошлом году обладателем премии "Книга года BBC" стал Юрий Андрухович с книгой "Коханці Юстиції". "Детская книга года BBC" – "Мэри" Сашка Дерманского. Победитель премии в номинации, "Эссеистика" – "Церебро" Андрея Бондаря.