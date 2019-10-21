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ВВС Украина опубликовало лонг-листы книг года

Всего есть три номинации.

ВВС Украина опубликовало лонг-листы книг года
Фото: bbc.com

ВВС News Украина определили лонг-листы литературных премий «Книга года-2019», «Книга года - Эссеистика-2019» и «Детская Книга года-2019». Об этом сообщается на сайте ВВС.

В лонг-лист премии «Книга года-2019» вошли 24 издания:

  • Екатерина Бабкина «Мой дед танцевал лучше всех» - Издательский дом «Амбар»
  • Галина Вдовиченко «Самое важное - в конце» - Издательство Старого Льва
  • Тамара Гориха Зерня «Доця» - издательство «Белка»
  • Руслан Горовой «О людях» - ТаТыШо
  • Марина Гримич «Клавка» -Нора-Друк
  • Анатолий Днестровский «Б-52» - "Академия"
  • Леся Ивасюк «Удавки» - Книги - XXI
  • Ирэна Карпа «Хорошие новости из Аральского моря» -Книголав
  • Макс Кидрук «Пока свет не погаснет навсегда» - Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга"
  • Андрей Кокотюха «Изгнанник и черная вдова» - Виват
  • Евгения Кононенко «Пражская химера» - Издательство Анетта Антоненко
  • Галина Лицур-Щадей «Такова жизнь» - Пирамида
  • Оксана Луцишина «Иван и Феба» - Издательство Старого Льва
  • Василий Махно «Вечный календарь» - Издательство Старого Льва
  • Анастасия Пика «Истории, которые никогда не заканчиваются» - Саммит-книга
  • Илларион Павлюк «Танец придурка» - Издательство Старого Льва
  • Ярослав Середницкий «Госпожа Леля: убежать от большевиков» - Темпора
  • Влад Сордо «Бездна» - Дом Химер
  • Ксения Фукс «По ту сторону солнца» - Темпора
  • Светлана Тараторина «Лазарус» - Издательская группа КМ-Букс
  • Гаська Шиян «За спиной» - издательство "Ранок"
  • Артем Чапай «Странные люди» - Книги – XXI
  • Артем Чех «Район Д» - Меридиан Черновиц
  • Мартин Якуб «Мертвые модели» - Факел.

В длинный список премии «Детская Книга года-2019» вошли 10 изданий:

  • Владимир Аренев «Сапиенсы» - Ранок
  • Андрей Бачинский «С Эйнштейном в рюкзаке» - Издательство Старого Льва
  • Том Брик «Шармузики: За пределами Великой Поляны» – Архиум
  • Оксана Драчковска «Зайчик-нестрибайчик и его смелая мама» - Книги - XXI
  • Оксана Лущевская «Скелет без шкафа» - Ранок
  • Олеся Мамчич «Кем будет работать Яся» - Ранок
  • Наталья Матолинец «Академия Аматэрасу» - Виват
  • Оля Русина «Мия и лунное затмение» - Издательство Старого Льва
  • Таня Поставная «Когда я была лисой» - Виват
  • Антон Шапка «Папина борода» - Ранок.

В длинный список премии Книга года - Эссеистика-2019 вошли 8 изданий:

  • Елизавета Гончарова «(Не) воля» – Темпора
  • Василий Габор «О чем думает человек» - ЛА «Пирамида»
  • Василий Махно «Окрестности и пограничья» - Yakaboo publishing
  • Константин Москалец «Следя за текстом» – Издательство Старого Льва
  • Андрей Любка «В поисках варваров» - Меридиан Черновиц
  • Тарас Прохасько. «Да, но ...» - Меридиан Черновиц
  • Ирина Славинская «Мои запасные жизни» - Издательство Старого Льва
  • Мария Титаренко «Коммуникация от нуля» - Издательство Старого Льва

В жюри конкурса Книга года вошли: профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, журналистка Ольга Герасимьюк, журналист и списатель Виталий Рябчук, философ и писатель Тарас Лютый, советник по вопросам культуры ЕБРР Светлана Пыркало, главный редактор ВВС News Украина Марта Шокало.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £ 1,000. Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Премия проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, в прошлом году обладателем премии "Книга года BBC" стал Юрий Андрухович с книгой "Коханці Юстиції". "Детская книга года BBC" – "Мэри" Сашка Дерманского. Победитель премии в номинации, "Эссеистика" – "Церебро" Андрея Бондаря.

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