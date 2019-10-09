Кинофестиваль "Киевская неделя критики" объявил украинскую программу

В этом году на фестивале покажут свежие украинские фильмы и фильмы-рифмы, которые выбрали режиссеры.

Кинофестиваль "Киевская неделя критики", который пройдет в этом году в третий раз, объявил украинскую программу.

Как сообщают организаторы, в этом году она построена вокруг двух фестивальных хитов этого года – драмы "Домой" Наримана Алиева и комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Кроме этих двух фильмов, на фестивале покажут картины-референсы, выбранные режиссерами как такие, что перекликаются с их работами стилистически и тематически.

Так, режиссер "Домой" выбрал к своему фильму "Отчуждение" Нури Бильге Джейлана и "Бич Божий" Олега Фиалко. А режиссер "Мои мысли тихие" – "Бумажную луну" Питера Богдановича и "Долгие проводы" Киры Муратовой.

"Каждое новое поколение скорее отталкивает предыдущее или даже открещивается от него, и именно новую волну нашего кино можно было бы назвать перезагрузкой и разрывом. Но мы не спешим порывать связи, поэтому режиссеры сами нашли параллели к собственным фильмам как в украинском, так и в мировом кино. Кинотриптихи, которые получились, – попытка расширить контекст современного украинского кинематографа", – комментируют концепцию программы критики-кураторы фестиваля.

Драма "Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. Мировая премьера фильма состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был отмечен Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотым Дюком", который присуждается по результатам зрительского голосования. Сейчас фильм Алиева претендует на номинации Европейской киноакадемии и представляет Украину в качестве национального кандидата на премию «Оскар» в категории "Лучший международный фильм".

"Отчуждение" (2002) – первый фестивальный хит турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана, лауреата "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Лента построена вокруг двух очень разных мужчин, которые по стечению обстоятельств оказываются в одной квартире в зимнем Стамбуле. В Каннах "Отчуждение" получило Гран-при и премию за лучшую мужскую роль. "Фильм “Отчуждение” является референсом моей жизни, когда из небольшого крымского села я приехал в большой город в поисках светлого будущего", – комментирует свой выбор Нариман Алиев.

"Бич Божий" (1988) – драма Олега Фиалко, портрет неопределенной эпохи перед перестройкой. Фильм рассказывает о бывших одноклассниках, вокзальном воре и успешном чиновнике, которые случайно встречаются спустя 30 лет после окончания школы. Во время учебы Наримана Алиева в Институте экранных искусств Олег Фиалко был его мастером.

Комедия "Мои мысли тихие" – дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича. Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где он получил Специальную премию жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). В основу сюжета легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама.

"Бумажная Луна" (1973) – классическая голливудская трагикомедия о скитаниях мошенника и маленькой девочки во времена Великой депрессии. За роль в фильме 10-летняя Татум О'Нил была отмечена премией "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, установив возрастной рекорд. "“Бумажную Луну” я стабильно просматриваю один раз в год, без привязки к дате. Если есть такое понятие как настольная книга, то это мой настольный фильм", – говорит Антонио Лукич о своем выборе.

Историей взросления и одиночества связаны "Мои мысли тихие" и "Долгие проводы" – третья полнометражная работа украинской режиссерки Киры Муратовой о матери, которая не может смириться с отъездом сына. Лента была создана в 1971 году, но вышла на экраны только в 1987 – в этом же году на Международном кинофестивале в Локарно "Долгие проводы" были награждены премией FIPRESCI.

Фото: Киевская неделя критики

Как и все показы "Киевской недели критики", сеансы украинской программы представят критики-кураторы фестиваля – после просмотра зрителей ждет обсуждение фильма. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами.

В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч, посвященных кино: панельная дискуссия "Как Новый Голливуд изменил американское кино" и презентация третьего тома "Антологии украинской кинокритики 1920-х годов", организованная совместно с Национальным центром Александра Довженко.

Третья "Киевская неделя критики" уже объявила основную и ретроспективную программы и будет проходить с 24 по 30 октября.