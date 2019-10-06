​Украинская актриса Марина Куклина умерла

Украинская актриса Марина Куклина-Май скончалась накануне в Киеве.

Одной из первых о смерти коллеги сообщила актриса Римма Зюбина.

По воспоминаниям Зюбиной, Марина была светлым и веселым человеком.

"Свет - это то, что излучала она. Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет ... Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и Свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Эти глаза Маринины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех ... ", - написала Зюбина в фейсбуке.

Причины смерти Куклиной не уточняются, однако известно, что 33-летняя актриса долгое время вела борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее родственники и близкие друзья вели сбор средств на лечение.

Марина Куклина в 2007 окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого. На ее счету 49 ролей в театре, кино и сериалах. Наибольшую популярность ей принесли работы в сериалах "Анна Герман", "Возвращение Мухтара", "Кривое зеркало души", "Кафе на Садовой", "Пес", "Женский доктор".

У актрисы остались муж - украинский режиссер Андрей Май и сын.