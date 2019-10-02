Законодавство про освіту старшокласників варте особливої уваги
Законодавство про освіту старшокласників варте особливої уваги
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
ГлавнаяКультура

Бородянский призвал состав Совета по господдержке кино подать в отставку

Это случилось из-за ситуации вокруг победителей 11-го питчинга.

Бородянский призвал состав Совета по господдержке кино подать в отставку
Фото: Макс Левин

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский призвал действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии подать в отставку. Об этом он заявил у себя на фейсбуке.

"1 октября Совет должен был предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации вокруг утверждения победителей 11-го питчинга. И это решение должно учитывать, в первую очередь, интересы участников-финалистов и украинского общества в целом. Решения - нет", - отметил Бородянский.

По его мнению, это значит, что если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет у Госкино вообще не будет денег на питчинг.

"Это означает, что ни сериал, ни анимационный фильм не будет создан при поддержке государства, и мы не сможем как государство определять темы, которые мы хотели продвигать", - подчеркнул министр.

Бородянский считает, что сложившаяся ситуация является саботажем интересов киносообщества.

"Это означает, что члены Совета понимали, что они превышают свои полномочия, и сознательно это сделали, так как не предусмотрено никакой ответственности за превышение полномочий. Так же и за принятие решений. И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который должен принимать решение, признал свою несостоятельность и подал в отставку", - подчеркнул Бородянский.

Ранее министр сообщал, что лично не может отменить результаты 11-го питчинга Госкино, однако рекомендовал Совету по господдержке кинематографии пересмотреть результаты питчинга. В тот же день он заявлял, что намерен ввести рейтинг режиссеров и продюсеров, которые в дальнейшем смогут претендовать на государственную финансовую поддержку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также