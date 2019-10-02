Бородянский призвал состав Совета по господдержке кино подать в отставку

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский призвал действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии подать в отставку. Об этом он заявил у себя на фейсбуке.

"1 октября Совет должен был предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации вокруг утверждения победителей 11-го питчинга. И это решение должно учитывать, в первую очередь, интересы участников-финалистов и украинского общества в целом. Решения - нет", - отметил Бородянский.

По его мнению, это значит, что если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет у Госкино вообще не будет денег на питчинг.

"Это означает, что ни сериал, ни анимационный фильм не будет создан при поддержке государства, и мы не сможем как государство определять темы, которые мы хотели продвигать", - подчеркнул министр.

Бородянский считает, что сложившаяся ситуация является саботажем интересов киносообщества.

"Это означает, что члены Совета понимали, что они превышают свои полномочия, и сознательно это сделали, так как не предусмотрено никакой ответственности за превышение полномочий. Так же и за принятие решений. И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который должен принимать решение, признал свою несостоятельность и подал в отставку", - подчеркнул Бородянский.

Ранее министр сообщал, что лично не может отменить результаты 11-го питчинга Госкино, однако рекомендовал Совету по господдержке кинематографии пересмотреть результаты питчинга. В тот же день он заявлял, что намерен ввести рейтинг режиссеров и продюсеров, которые в дальнейшем смогут претендовать на государственную финансовую поддержку.