Варшавский кинофестиваль отобрал два украинских фильма в конкурсы

В основной программе – "U311 Черкассы" Тимура Ященко, в параллельном конкурсе – "Забытые" Дарьи Онищенко.

Варшавский международный кинофестиваль, который состоится в октябре, объявил участников международных конкурсных программ.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в основном конкурсе будет участвовать украинский фильм "U311 Черкассы" Тимура Ященко.

В параллельном конкурсе, где участвуют первые и вторые фильмы режиссеров, – "Забытые" Дарьи Онищенко, снятые в ко-продукции Украины и Швейцарии.

"U311 Черкассы" – полнометражный дебют Ященко – военная драма о моряках тральщика "Черкассы", который обороняли от атак российских военных в начале оккупации Крыма. Украинская премьера фильма состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм участвовал в национальном конкурсе.

В украинский прокат "Черкассы" выйдут в конце февраля 2020 года – это будет прокатная версия картины, отличающаяся от режиссерской, которую показывают на фестивалях.

"Забытые" Дарьи Онищенко – драма об учительнице украинского языка, живущей в Луганске и вынужденной преподавать русский после начала оккупации.

Кинофестиваль в Варшаве пройдет с 11 по 20 октября.