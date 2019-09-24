За последние годы существенно увеличилась враждебность к украинцам в Польше, - омбудсмен

За последние четыре года число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось с 30 до 190. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова у себя на фейсбуке.

«Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше», - отметила Денисова после встречи с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром.

Фото: facebook/Людмила Денісова Людмила Денисова и Адам Боднар

В рамках рабочего визита Денисовой в Варашаву, омбудсмены обсудили вопросы защиты прав трудовых мигрантов и обменялись информацией об трудовых условиях украинских граждан в Польше.

Денисова также сообщила, что последний факт ксенофобии в отношении гражданина Украины был зафиксирован на прошлой неделе в польском городе Жоры. «Группа из пяти человек жестоко избила украинского студента. Дело находится на моем личном контроле», - отметила она.

Фото: facebook/Людмила Денісова

Кроме того, омбудсмен намерена обратиться в Министерство иностранных дел Украины с предложением по расширению консульского представительства для усиления защиты граждан Украины на территории Польши.

Напомним, в начале июля 2019 года руководительница консульского отдела Посольства Украины в Польше рассказала, что количество украинских заробитчан в этой стране с 2014 года увеличилось в пять раз: с 300 тыс. до около полтора миллиона. Кроме того, по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня украинцам выдано 196 тыс. видов на жительство.