Водитель не справился с управлением автомобилем "Урал 4320" и врезался в столб. Погиб солдат, который был в кузове.

На территории воинской части в городе Гайсин Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

"По предварительной информации старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем "Урал 4320" и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

Фото: dbr.gov.ua

ГБР квалифицировало происшествие по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).

Отмечается, что санкция статьи - лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее в Херсонской области при передислокации воинской части взорвался прицеп с топливом.