Зеленский поручил Кабмину заняться вопросом безопасности пассажирских перевозок

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственниками погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской области и Житомирской областях и поручил правительству взять под контроль расследование аварий.
Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Офиса президента.
"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы.
Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек, четверо попали в больницу. Правоохранители установили, что виновником ДТП был водитель грузовика, он задержан.
22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. В аварии погибли девять человек, еще 11 получили травмы.