Зеленский поручил Кабмину заняться вопросом безопасности пассажирских перевозок

Президент выразил соболезнования родственниками погибших в Одесской и Житомирской областях.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственниками погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской области и Житомирской областях и поручил правительству взять под контроль расследование аварий.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы.

Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек, четверо попали в больницу. Правоохранители установили, что виновником ДТП был водитель грузовика, он задержан.

22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. В аварии погибли девять человек, еще 11 получили травмы.