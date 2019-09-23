СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
ГлавнаяПолитика

Зеленский поручил Кабмину заняться вопросом безопасности пассажирских перевозок

Президент выразил соболезнования родственниками погибших в Одесской и Житомирской областях.

Зеленский поручил Кабмину заняться вопросом безопасности пассажирских перевозок
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственниками погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской области и Житомирской областях и поручил правительству взять под контроль расследование аварий.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы.

Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек, четверо попали в больницу. Правоохранители установили, что виновником ДТП был водитель грузовика, он задержан.

22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. В аварии погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также