В среду в Киеве днем до +16 градусов, ночью заморозки до -2

Осадков в столице не прогнозируют.

В среду, 25 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, в отдельных районах сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Волынской и Ривненской областях 0…-5 градусов; днем +16…+21 градус.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, в отдельных районах сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Винницкой и Кировоградской областях +3…+8 градусов, в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях 0…-5 градусов; днем +14…+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+16 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, в Одесской области до +13 градусов, в Запорожской области заморозки 0…-5 градусов, днем +16…+21 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

24 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+19 градусов; в Днепре возле Киева +13 градусов.