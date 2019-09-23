ТОП-4 осенних концерта, которые состоятся во Дворце спорта

Билетный оператор TicketsBox, сервис которого позволяет покупать билеты на любые культурные и спортивные мероприятия страны, рассказал нам о самых ярких концертах этой осени. Подробная информация об этих и других выступлениях, а также билеты доступны по ссылке https://ticketsbox.com/dvorets-sporta3/.

«Время и стекло»

5 октября неудержимая энергия VISLOVO покорит сердца фанатов популярного украинского коллектива. Артисты заряжают слушателей по всему миру своей энергией свободы. Они создали собственный узнаваемый стиль, их называют музыкальными хитмейкерами и трендсеттерами.

Коллектив «Время и стекло» подарят тебе и твоим друзьям самую крутую стрит стайл вечеринку этой осени. Мощну. Атмосферу которой нужно почувствовать. На публику ожидают самые крутые декорации, волны звука и тонны света. Новые треки нового альбома «Время и стекло» – это самый крутой движ сезона.

Оля Полякова

26 октября самая главная блондинка страны, потрясающая певица, обладающая широким диапазоном голоса, на бис презентует свою концертную программу «Королева Ночи». Столичная публика сможет опять насладиться феерическим действием от народной любимицы. Артистка покорит зрителей не только своим неповторимым вокалом и зажигательными песнями, но и оригинальными образами и украшениями.

Оля Полякова не только обладательница длинных ног и уникального вокала, она также имеет диплом оперной певицы. Суперблондинка ведет активную деятельность, она – певица, ведущая и участница многих телешоу. Одна из последних работ артистки – песня «Королева ночи». Клип на эту песню снят в стиле танцевальной музыки 90-х собрал более 17 млн. просмотров в YouTube. С билетами от TicketsBox вы сможете вживую увидеть королеву ночи.

Любовь Успенская

10 ноября большой сольный концерт «История одной любви» подарит столичной публике яркая исполнительница жанра «городской романс» Любовь Успенская. Ее песни покорили много поколений слушателей – это больше 15 альбомов настоящих суперхитов. Женская лирика Любови Успенской сделала ее легендой эстрадной музыки.

В ее коллекции множество музыкальных наград, дуэтов с многими артистами, в том числе – последняя работа с Настей Каменских, песня «Ты же не забыл». В честь 65-летия, артистка проведет свой большой сольный концерт. Киев является для певицы родным городом, где прошли ее детские и юношеские года. Публика сможет услышать целую музыкальную эпоху с участием многих известных звезд.

М1 Music Awards. Пять

Не обойдется этой осенью из без традиционной премии М1 Music Awards. 30 ноября во Дворце спорта будет проходить церемония награждения лучших исполнителей года. Публика сможет увидеть самых ярких звезд украинской эстрады, эксклюзивные номера.

Все подробности М1 Music Awards держатся в секрете. Но уже названы первые имена участников, среди которых будут: MONATIK, “Mozgi”, “Время и Стекло”, Michelle Andrade, alyona alyona, NIKITA LOMAKIN и Сергей Бабкин.

Билеты на концерты других артистов, которые будут выступать в Киеве, в том числе – Джа Халиб, ищите на TicketsBox.