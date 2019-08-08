Госкино объявило победителей 11-го питчинга

Госкино обнародовало результаты 11-го конкурса кинопроектов, где участвовали игровые фильмы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Перечень победителей утвердил Совет по государственной поддержке кинематографии, включив туда 101 проект в разных секциях - полнометражные национальные фильмы (для широкой аудитории и художественной значимости), полнометражные фильмы в ко-продукции (для широкой аудитории и художественной значимости), тематические фильмы "Про героев, принимавших участие в защите Украины", полнометражные и короткометражные дебюты.

Когда публиковались протоколы экспертных комиссий в разных секциях, Госкино объявило, что проходной балл - 35, и в перечень победителей внесут фильмы, которые набрали не меньше этого количества баллов.

При этом Совет включил в перечень фильм Алены Демьяненко "Голубой лев", который набрал 34,43 балла, но не включил фильм Юрия Речинского "Утопия", который набрал 35,33 балла. Первый проходил в категории "Игровые полнометражные национальные фильмы художественной значимости", а его создатели просили полное финансирование от Госкино: 25 млн грн. Второй - в категории "Игровые полнометражные фильмы художественной значимости в ко-продукции" (просили 13 млн, полный бюджет - 37 млн).

Согласно новому законодательству, оценки экспертов носят рекомендационный характер, окончательное решение о выделении финансирования проектам принимает Совет.

Напомним, в скором времени пройдет еще один питчинг, где участвуют документальные и анимационные проекты.