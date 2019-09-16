Бородянский намерен ввести рейтинг режиссеров и продюсеров для дальнейших питчингов

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что намерен ввести рейтинг режиссеров и продюсеров, которые в дальнейшем смогут претендовать на государственную финансовую поддержку. Об этом министр сказал на пресс-конференции на открытии международного медиафорума, передает Детектор медиа.

Он также отметил, что лично не может отменить результаты 11-го питчинга Госкино, однако порекомендовал Совету по господдержке кинематографии пересмотреть результаты питчинга.

«Министр не может останавливать или отменять конкурс, но должен указать Раде по государственной поддержке кинематографии, что она вышла за рамки своих полномочий. На мой взгляд, Госкино вышло за рамки своих полномочий, когда утвердило победителей, финансирование которых достигает на 1,7 млрд грн. И это только игровые фильмы, без документальных, анимации и сериалов. Этот конкурс закрыл возможность остальным фильмам получить финансирование. Такие действия Совета являются незаконными, но никаких санкций не предусмотрено», - заявил Бородянский.

Министр видит два варианта решения этой ситуации. Первый - поднять необходимое для победы минимальное количество баллов, которые поставили проектам-участникам питчинга члены экспертных комиссий, а также утвердить новый список победителей. Второе – оценивать коммерческое кино по таким показателям, как успешность продюсера и режиссера. Бородянский добавил, что Совет по господдержке кинематографии сейчас решает, каким образом разрешить ситуацию.

Он также отметил, что рейтинг режиссеров и продюсеров обязательно будет введен для дальнейших питчингов.

«Хотим сделать даты питчингов известными на два года вперед. Они будут привязаны к утверждению государственного бюджета и выделения средств», - добавил Владимир Бородянский.

На вопрос о судьбе 12-го питчинга, министр ответил, что пока неизвестно, произойдет ли он вообще, поскольку на это пока что нет средств.

Напомним, в начале сентября экс-глава Госкино Филипп Ильенко и нардеп от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий раскритиковали новый законопроект, поданный депутатами от «Слуги народа», который предусматривает кэш рибейт за съемки кино на территории Украины только иностранным компаниям.