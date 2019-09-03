"Законопроект про кэш рибейт направлен против украинского кино", – Княжицкий

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко и нардеп от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий раскритиковали новый законопроект №1058, поданный депутатами от «Слуги народа», который предусматривает кэш рибейт за съемки кино на территории Украины только иностранным компаниям.

Об этом они написали на своих страницах в фейсбуке.

«Первый же закон о кинематографе, поданный моими коллегами из «Слуги народа» и определенный Зеленским как неотложный направлен против украинского кино. .. Депутаты «Слуги народа» и Владимир Зеленский предлагают запретить возвращать средства украинцам, как выписали в законе мы, а позволить только иностранцам», - написал Княжицкий на фейсбуке.

Ранее депутаты еще при работе Рады 8-го созыва вместе с Княжицким предлагали закон о государственной поддержке кинематографа, в котором впервые определили понятие кэш рибейта. Однако идея того проекта заключалась в том, чтобы иностранные и украинские специалисты были заинтересованы проводить съемки или привлекать специалистов в Украине. Возмещение квалификационных расходов предполагалось для всех.

Княжицкий отметил, что суть законопроекта «Слуг» на самом деле противоречит с идеей закона о господдержке кинематографии. «Получается, что украинский производитель более заинтересован в съемках за границей, чем здесь, в Украине, поскольку там ему расходы возместят, а в Украине нет», – добавил депутат.

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко также не поддержал предложенный проект. «Мне не понятно, почему, согласно проекту, получателями кэш рибейта могут быть только иностранные компании. Также я не поддерживаю предложенную норму, которой запрещается получать одновременно кэш рибейты и другие виды государственной финансовой поддержки», – написал он.

По словам Ильенко и Княжицкого, подобный законопроект противоречит мировой практике: Грузии, Греции, Португалии, Польше и т.д., поскольку все эти страны возвращают часть денег как иностранным, так и отечественным компаниям.

Кроме того, подобные положения «ставят национальных производителей в неравное положение с иностранными, не способствует развитию внутреннего рынка, а также искусственно уменьшают общий размер кэш рибейтов, которые подлежат уплате, а следовательно и не будут способствовать инвестициям в инфраструктурные проекты», - добавил Ильенко.

Однако помимо негативных моментов законопроекта, экс-глава Госкино нашел в нем пизитивную сторону: существенное увеличение ставки кэш рибейта и уменьшение порога размера расходов производителя, который может претендовать на кэш рибейт.

«Надеюсь, что парламентский комитет по гуманитарной политике обратит внимание на эти нюансы и внесет соответствующие поправки при рассмотрении законопроекту», - подчеркнул Ильенко.