Влад Троицкий получил Премию имени Василя Стуса

Премию вручают за вклад в украинскую культуру и активную гражданскую позицию.

Лауреатом премии имени Василя Стуса в этом году стал театральный режиссер Влад Троицкий.

Об этом сообщает Читомо.

"Стус – это человек, который не боялся быть неудобным, потому что быть неудобным – не всегда безопасно, – заявил Троицкий во время награждения. – Возможно, именно на таких судьбах формируется судьба страны. Это великий человек. И быть награжденным этой премией – большая честь для меня".

Троицкий – основатель театра "Дах", фестиваля Гогольфест, групп ДахаБраха, Dakh Daughters, TseSho aka Teatr-Pralnia и проекта Nova Opera.

Премию имени Стуса вручают с 1989 года за вклад в украинскую культуру и активную гражданскую позицию. Основана Украинской ассоциацией творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком (1928 – 2014).

Лауреат получает статуэтку (дизайн разработал Дмитрий Покрасен) и денежную награду.

В разное время премию получали Сергей Жадан, Александр Положинский, сестры Тельнюк, Владимир Вятрович, Мирослав Маринович, Александра Коваль и другие. В прошлом году премию имени Стуса получил Борис Гудзяк.