Forbes опубликовал список из десяти позиция самых высокооплачиваемых певиц мира в 2019 году. Первое место в этом списке заняла 29-летняя исполнительница Taylor Swift, чей годовой доход более чем вдвое превысил заработки певицы Beyoncе, которая заняла вторую позицию.

Отмечается, что Тейлор Свифт заработала в 2019 году $185 млн. Большую часть заработка ей принес концертный тур Reputation Stadium и выход нового альбома Lover.

Фото: forbes Тейлор Свифт

У оказавшейся на втором месте Бейонсе заработок достиг $81 млн благодаря альбому Homecoming и совместному с ее мужем рэпером Jay-Z концертному туру; Бейонсе

на третьем месте Rihanna с заработком в $62 млн. Она получила наибольший доход от своей фирмы Fenty Beauty; Фото: forbes Рианна

на четвертом месте оказалась Katy Perry с доходом в $57.5 млн;

на пятом - P!nk ($57 млн.);

шестая позиция - Ariana Grande ($48 млн.);

седьмая - Jennifer Lopez ($43 млн.);

восьмая - Lady Gaga ($39.5 млн.);

девятая - Celine Dion ($37.5 млн.);

десятая – Shakira ($35 млн.).

Напомним, Тейлор Свифт также заняла первое место в списке Forbes ТОП-100 самых высокооплачиваемых мировых звезд.