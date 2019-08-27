Forbes опубликовал список из десяти позиция самых высокооплачиваемых певиц мира в 2019 году. Первое место в этом списке заняла 29-летняя исполнительница Taylor Swift, чей годовой доход более чем вдвое превысил заработки певицы Beyoncе, которая заняла вторую позицию.
Отмечается, что Тейлор Свифт заработала в 2019 году $185 млн. Большую часть заработка ей принес концертный тур Reputation Stadium и выход нового альбома Lover.
- У оказавшейся на втором месте Бейонсе заработок достиг $81 млн благодаря альбому Homecoming и совместному с ее мужем рэпером Jay-Z концертному туру;
- на третьем месте Rihanna с заработком в $62 млн. Она получила наибольший доход от своей фирмы Fenty Beauty;
- на четвертом месте оказалась Katy Perry с доходом в $57.5 млн;
- на пятом - P!nk ($57 млн.);
- шестая позиция - Ariana Grande ($48 млн.);
- седьмая - Jennifer Lopez ($43 млн.);
- восьмая - Lady Gaga ($39.5 млн.);
- девятая - Celine Dion ($37.5 млн.);
- десятая – Shakira ($35 млн.).
Напомним, Тейлор Свифт также заняла первое место в списке Forbes ТОП-100 самых высокооплачиваемых мировых звезд.