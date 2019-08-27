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Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых певиц

Первое место заняла Taylor Swift, чей доход более чем вдвое превысил заработки Beyoncе.

Forbes опубликовал список из десяти позиция самых высокооплачиваемых певиц мира в 2019 году. Первое место в этом списке заняла 29-летняя исполнительница Taylor Swift, чей годовой доход более чем вдвое превысил заработки певицы Beyoncе, которая заняла вторую позицию.

Отмечается, что Тейлор Свифт заработала в 2019 году $185 млн. Большую часть заработка ей принес концертный тур Reputation Stadium и выход нового альбома Lover.

Тейлор Свифт
Фото: forbes
Тейлор Свифт

  • У оказавшейся на втором месте Бейонсе заработок достиг $81 млн благодаря альбому Homecoming и совместному с ее мужем рэпером Jay-Z концертному туру; 
    Бейонсе
    Бейонсе
  • на третьем месте Rihanna с заработком в $62 млн. Она получила наибольший доход от своей фирмы Fenty Beauty; 
    Рианна
    Фото: forbes
    Рианна
  • на четвертом месте оказалась Katy Perry с доходом в $57.5 млн;
  • на пятом - P!nk ($57 млн.);
  • шестая позиция - Ariana Grande ($48 млн.);
  • седьмая - Jennifer Lopez ($43 млн.);
  • восьмая - Lady Gaga ($39.5 млн.);
  • девятая - Celine Dion ($37.5 млн.);
  • десятая – Shakira ($35 млн.).

Напомним, Тейлор Свифт также заняла первое место в списке Forbes ТОП-100 самых высокооплачиваемых мировых звезд.

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