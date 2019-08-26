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Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

Предводителя басмачей может сыграть Стивен Сигал, который тоже имеет российское гражданство.

Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны
Фото: EPA/UPG

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье сыграет советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года. Об этом сообщил продюсер Андрей Антонио Лека, пишет ČeskéNoviny.cz.

Сообщается, что над фильмом про главную персону событий 1968 года в Чехословакии работают словацкий сценарист Карол Главка и хорватский режиссер Лордан Зафранович. Полнометражная лента, съемки которой запланированы на 2021 год, будет называться "Человеческое лицо".

С исполнителем роли Дубчека создатели еще не определились, но продюсер фильма Андрей Антонио Лека уверяет, что это будет очень известный актер.

Предводителя басмачей Ибрагим Бека может сыграть Стивен Сигал, который, как и Депардье, имеет российское гражданство.

Бюджет фильма составляет свыше 10 миллионов евро. Таким образом он обещает стать одним из самых дорогих произведений словацкого кинематографа. Проект поддерживают словацкий премьер Петер Пеллегрини и его чешский коллега Андрей Бабиш.

Напротив, финансировать ленту отказался словацкий фонд кино, замечая, что проект безосновательно амбициозен и покрывает слишком большой временной промежуток.

Как известно, Депардье имеет два гражданства - французское и российское.

Он часто высказывал свое восхищение президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и оправдывал оккупацию Россией украинских Крыма и Донбасса.

В 2015 году СБУ запретила Депардье въезд в Украину на пять лет.

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