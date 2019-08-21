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В Голливуде снимут четвертую часть "Матрицы"

Режиссером новой части выступит Лана Вачовски.

В Голливуде снимут четвертую часть "Матрицы"
Фото: indiewire

Лана Вачовски выступит автором сценария и режиссером четвертой "Матрицы", где главные роли снова сыграют Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

Об этом сообщает Variety.

Фильм спродюсируют Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures. 

"Лана – визионер, уникальный режиссер, и мы рады, что она напишет и срежиссирует новую часть вселенной "Матрицы", – рассказал Тоби Эммерих, председатель правления Warner Bros. Pictures.

Соавторами сценария станут Александар Хемон и Дэвид Митчелл. Съемки начнутся в начале 2020 года.

Издание отмечает, что компания Warner Bros. на протяжении нескольких последних лет пыталась вернуться во вселенную "Матрицы", но много времени заняло получение прав на продюсирование нового фильма. 

Сюжет нового фильма остается пока неизвестным, как неизвестно, будет ли задействован Лоуренс Фишбурн, сыгравший Морфея.

Три оригинальных фильма – "Матрица", "Матрица: перезагрузка" и "Матрица: революция" – собрали вместе 1,6 млрд долларов в прокате по всему миру. Все три сняты и были написаны Ланой и Лилли Вачовски.

"Многие наши идеи 20-летней давности стали еще более актуальными, – рассказывает Лана Вачовски. – Я рада вернуть этих героев в мою жизнь".

Отметим, что первая "Матрица" отметила 20-летие с дня премьеры в этом году и даже выходит в повторный прокат в некоторых странах мира, в том числе и в Украине – в ограниченном прокате.

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