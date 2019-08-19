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Львовский застройщик пообещал восстановить уничтоженную у магазина "Океан" мозаику

Мэр города намерен инициировать ужесточение наказание за разрушение произведений искусства.

Львовский застройщик пообещал восстановить уничтоженную у магазина "Океан" мозаику
facebook.com/comfycity.lviv
Фото: Євген Нікіфоров

Во Львове компания-застройщик, уничтожившая в ходе строительных работ мозаику возле магазина "Океан" (улица Владимира Великого, 26а), пообещала ее восстановить.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр города Андрей Садовый.

"По решению важнейшего для общества города вопрос уничтоженной мозаики бывшего магазина «Океан» - получил письмо от владельца Риэл-Эстейт Групп. Застройщик предлагает реконструировать художественное произведение полностью за свой счет и дополнительно передать городу помещения на 1000 кв.м для открытия там детской школы художественных и музыкального направления", - написал он.

Садовый также отметил, что намерен инициировать дополнения к украинскому законодательству, чтобы максимально жестко ужесточить наказание за разрушение произведений искусства и памятников архитектуры.

"Никто не имеет права уничтожать наше общее наследие и достояние", - подчеркнул мэр Львова.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Напомним, в июле во Львове в ходе строительных работ компания "Риэл-Эстейт Групп" разрушила советскую мозаику художника Владимира Патыка.. Ранее, в апреле 2018 года комиссия Львовского горсовета штрафовала "Риэл-Эстейт Групп" на 170 тысяч гривен за перепланировку памятника архитектуры на площади Рынок, 11. Позже эту же фирму штрафовали на 17 тысяч гривен за перепланировку дома на площади Рынок, 19.

В начале августа во Львове уничтожили мозаику на территории бывшего завода "Кинескоп".

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