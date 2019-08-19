7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей

В понедельник ночью в Львовскую городскую детскую больницу госпитализировали 7-летнего мальчика из Львова с судорогами. Врачи диагностировали у ребенка столбняк, пишет Zaxid.net со ссылкой на главврача больницы Федора Осима.

"У мальчика не было прививки от столбняка. Он в реанимации. Его осмотрели разные специалисты и клинически диагностировали столбняк. Ребенка будут госпитализировать во Львовскую областную детскую больницу "Охматдет", потому что детей с таким заболеванием лечат именно в этой больнице", - рассказал врач.

По его словам, две недели назад мальчик упал с велосипеда, разбив колени. Через раны в организм ребенка и попала инфекция.

По данным издания, ребенок сейчас находится в реанимации "Охматдета".

Это второй случай столбняка во Львовской области в этом году. В конце июня эту болезнь диагностировали у 12-летнего мальчика из Яворовского района. И восьмой случай столбняка в области за последние четыре года.

Столбняк – это острая инфекционная болезнь, вызываемая спорами бактерии Clostridium tetani. Эти споры обнаруживаются повсюду в окружающей среде, особенно в почве, золе, кишечнике/фекалиях животных и людей и на поверхности кожи и ржавых инструментов, таких как гвозди, иглы, колючая проволока и другие. В связи с высокой устойчивостью спор к высоким температурам и большинству антисептиков, они могут жить годами.

Столбняк можно предотвращать путем иммунизации вакцинами, содержащими столбнячный анатоксин.