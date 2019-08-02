На территории бывшего завода "Кинескоп" уничтожили мозаику и вырубили растущие близь деревья. Об этом заявило сообщество Ukrainian Modernism на фейсбуке.

Фото: Ukrainian Modernism

Отмечается, что 5 июня 2019 года исполнительный комитет Львовского городского совета дал разрешение на строительство на территории завода офисных зданий. 1 августа появилось сообщение, что мозаика уничтожена.

Фото: Ukrainian Modernism

Искусствоведы говорят, что автор мозаики заслуженный художник Украины, лауреат национальной премии имени Т. Г. Шевченко, Народный художник Украины Владимир Патык.

«Нужно остановить этот беспредел и издевательство над культурным наследием, которого и так уже немного! Необходимо срочно провести учет всех мозаик украинских художников и взять их под контроль», - подчеркивается в сообщении сообщества.

Фото: Ukrainian Modernism

Напомним, уничтожение мозаик довольно частая практика среди украинских застройщиков и коммунальщиков.

Так, например, во Львове в ходе строительных работ владельцы магазина "Океан" (улица Владимира Великого, 26а) разрушили советскую мозаику этого же художника Владимира Патыка несмотря на то, что компания брала официальное обязательство ее сохранить.

В мае на территории супермаркета "АТБ" в Прилуках снесли бульдозером уникальную мозаику местного скульптора и художника Семена Тихоновича Кантура. Произвольно уничтоженный объект был еще интересен тем, что изначально являлся вентиляционной шахтой, которую украсили мозаикой.

А в марте в Днепре уничтожили скульптуру "Днепровские волны" известного украинского советского скульптора Эрнеста Коткова. Это была абстрактная работа, сделанная из армобетона, мрамора и цветной смальты.