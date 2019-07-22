Княжицкий и Иванчук переизбрались в Раду

Депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Княжицкий и Андрей Иванчук переизбрались в Верховную Раду по мажоритарке.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Княжицкий, который на этих выборах баллотировался от "Европейской солидарности", выиграл львовский округ №116 с результатом 23,05% голосов по результатам обработки 96,29% протоколов.
Его ближайший конкурент - кандидат от "Голоса" Марта Романяк - набрала около 20% голосов. Кандидат от "Слуги народа" Ростислав Мельник стал третьим с результатом 13,05%.
На этом округе также баллотировалась такие известные кандидаты, как экс-нардеп Ирина Фарион от "Свободы", руководитель львовского ОО "Варта 1", депутат горсовета Игорь Зинкевич, народный депутат Ирина Подоляк.
Самовыдвиженец Андрей Иванчук выиграл на округе №88 (Коломыя и Городенка), набрав 45,04% голосов по результатам обработки 95% протоколов.
Его конкурент из "Слуги народа" Андрей Шевченко (брат совладельца "Буковеля" Александра Шевченко) получил 25,22% голосов. Третьим стал глава сельсовета из Городенковского района Иван Вережак, которого выдвинул "Голос", у него 10,50% голосов.