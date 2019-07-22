Княжицкий и Иванчук переизбрались в Раду

"Фронтовики" попали в парламент по мажоритарке.

Депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Княжицкий и Андрей Иванчук переизбрались в Верховную Раду по мажоритарке.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Княжицкий, который на этих выборах баллотировался от "Европейской солидарности", выиграл львовский округ №116 с результатом 23,05% голосов по результатам обработки 96,29% протоколов.

Его ближайший конкурент - кандидат от "Голоса" Марта Романяк - набрала около 20% голосов. Кандидат от "Слуги народа" Ростислав Мельник стал третьим с результатом 13,05%.

На этом округе также баллотировалась такие известные кандидаты, как экс-нардеп Ирина Фарион от "Свободы", руководитель львовского ОО "Варта 1", депутат горсовета Игорь Зинкевич, народный депутат Ирина Подоляк.

Самовыдвиженец Андрей Иванчук выиграл на округе №88 (Коломыя и Городенка), набрав 45,04% голосов по результатам обработки 95% протоколов.

Его конкурент из "Слуги народа" Андрей Шевченко (брат совладельца "Буковеля" Александра Шевченко) получил 25,22% голосов. Третьим стал глава сельсовета из Городенковского района Иван Вережак, которого выдвинул "Голос", у него 10,50% голосов.