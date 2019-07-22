​​Стоматолог Дубнов выиграл выборы у депутата Березы на округе №213 в Киеве

В столице на всех 13 округах побеждают "Слуги народа".

Выдвиженец партии "Слуга народа" Артем Дубнов выиграл выборы депутата Верховной Рады по одномандатному округу №213 (часть Деснянского района Киева).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, Дубнов набрал 36,11%, или 26 165 голосов избирателей, по результатам подсчета 92,50% электронных протоколов участковых комиссий. Ближайший его соперник, Анна Старостенко ("Европейская Солидарность") набрала 18,20% или 13 188 голосов.

Третье место занял внефракционный депутат Борислав Береза - он набрал 17,95% или 13 012 голосов.

30-летний Дубнов родился в Киеве, работает хирургом-стоматологом в "Клинике Дубновой Стоматолог и Я".

Напомним, в воскресенье в Украине прошли выборы в Раду. По данным подсчета голосов, который осуществляется в партии "Слуга народа", политсила может получить 255 мест в Верховной Раде ІХ созыва.