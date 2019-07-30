С 1 августа в прокат выходит фильм "Паразиты", обладатель главного приза на Каннском кинофестивале

С 1 августа в украинский кинопрокат выходит трагикомический триллер «Паразиты», южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, который получил в этом году «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Артхаус Трафик.

Мировая премьера «Паразитов» также состоялась в рамках основной программы Каннского кинофестиваля. После показа, зрители 15 минут аплодировали ленте стоя. Фильм также получил наивысшую оценку в традиционном рейтинге кинопрессы от журнала Screen Daily.

Помимо официального проката, 31 июля в киевском кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоится премьерный показ. Кроме того, пройдет серия спецпоказов: 2 августа в «Планете кино» (ТРЦ Блокбастер) фильм представит кинокритик Станислав Битюцкая, 3 августа в «Линии кино» (ТРЦ Аладдин) - представит Сергей Ксаверов, 4 августа в кинотеатре «Октябрь» - представит кинокритик Андрей Алферов. В «Планете кино» и «Октябре» показы пройдут на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Лента «Паразиты» построена вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

Пон Джун Хо - первый корейский режиссер, который получил главную награду Канн. К слову, она совпала еще и с 100-й годовщиной существования корейского кинематографа. На счету режиссера 7 полнометражных фильмов, премии Сан-Себастьяна и Азиатской киноакадемии. Украинский зритель может его знать по корейско-американской фантастической драме «Окча», снятой для Netflix и номинированной на «Золотую пальмовую ветвь», а также боевиком-антиутопией «Снигобур» с Тильдой Суинтон и Крисом Эвансом.

Пон Джун Хо описал «Паразитов» как «комедию без клоунов и трагедию без воров». Также режиссер подчеркнул опасность спойлеров для восприятия сюжета, и настойчиво попросил зрителей фильма воздержаться от раскрытия деталей сюжета. «Если вы будете писать отзыв на этот фильм, пожалуйста, воздержитесь от раскрытия событий, которые разворачиваются после того, как брат и сестра начинают работать репетиторами. Ваша тактичная сдержанность станет прекрасным подарком для зрителей и команды, которая создавала это кино», - утверждает режиссер.

Напомним, новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом режиссера за первый уик-энд, собрав $40,4 млн в североамериканском прокате. В свой первый прокатный день картина собрала $16,8 млн. В украинских кинотеатрах фильм можно посмотреть с 15 августа.