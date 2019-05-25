"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля присудили фильму корейского режиссера Пон Чжун-Хо "Паразит". Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Гран-при получил дебют Мати Диоп "Атлантика".
Специальным призом жюри отметили "Бакурау" Клебера Мендосы Фильо и "Отверженных" Лади Ли.
Приз за режиссуру вручили братьям Дарденнам за "Молодого Ахмета".
"Ветку" за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас ("Боль и слава"). За женскую - Эмили Бичем за "Маленького Джо".
Лучший сценарий - у фильма "Портрет девушки в огне" Селин Скьяммы.
Специальное упоминание - "Должно быть, это рай" Элии Сулеймана.
Кроме Иньярриту, в жюри вошли Эль Фаннинг, Альба Рорвахер, Йоргос Лантимос, Робен Кампийо.
Отметим, что альтернативное жюри ФИПРЕССИ в основном конкурсе наградило фильм "Должно быть, этой рай" Элиа Сулеймана, в "Особом взгляде" - "Дылду" Кантемира Балагова, а в конкурсах "Неделя критики" и "Двухнедельник режиссеров" - "Маяк" Роберта Эггерса.
24 мая в Каннах наградили победителей "Особого взгляда" - второго по важности конкурса, где в этом году участвовал украинский режиссер Нариман Алиев с фильмом "Домой". Лучшим фильмом конкурса стала "Невидимая жизнь" Карима Айнуза. За режиссуру отметили Кантемира Балагова, за актёрскую работу - Кьяру Мастрояни ("Комната 212").
Главой жюри конкурса была Надин Лабаки, чей "Капернаум" получил приз на прошлогоднем Каннском кинофестивале.