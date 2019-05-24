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В Киеве состоится опера-антиутопия GAZ по мотивам Леся Курбаса

Первый показ фрагментов оперы состоялся в ноябре 2018 года в Мистецьком Арсенале.

В Киеве состоится опера-антиутопия GAZ по мотивам Леся Курбаса

11 июня в Киеве на сцене Национального театра им. И. Франко состоится украинская премьера оперы-антиутопии GAZ.

Создатели соединяют перформативные практики с опытом авангардной и электронной музыки в жанре «composed theater».

Источником вдохновения оперы GAZ является постановка "Ґаз" украинского театрального режиссера-авангардиста Леся Курбаса по одноименному произведению немецкого писателя экспрессиониста Георга Кайзера, реализованная 1923году в театре "Березиль".

Действие оперы GAZ выстраивается вокруг истории о взрыве на футуристической фабрике, которая когда-то производила энергию для всего индустриального общества. Центральным художественным образом является препарированное пианино - бывший пульт индустриального гиганта, который сочетает в себе живое и техногенное в одной системе.

Первый показ фрагментов оперы GAZ состоялся 11 ноября 2018 года в Мистецьком Арсенале в рамках выставки “Курбас:Нові світи”.

Режиссерка и исследовательница творческого наследия Леся Курбаса Вирляна Ткач, которая также учувствовала в создании оперы, отмечает, что эта постановка не реконструкция, а совершенно новое произведение, вдохновленное Курбасом.

Оригинальный спектакль "Ґаз" имитировал взрыв на фабрике через движение актеров и музыку.

Отмечается, что опера будет также представлена в сентябре Видне на фестивале MusiktheatertageWIEN в рамках культурного года Украина-Австрия и в 2020 году ее покажут в театре La Mama (Нью-Йорк).

Напомним, с17 октября по 2 декабря 2018 года в Мыстецьком Арсенале проходила выставка посвященная жизни и творчеству великого украинского театрального режиссера Леся Курбаса "Курбас: Нові світи".

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