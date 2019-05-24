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ГлавнаяКультура

Нищук пойдет на выборы Рады

Он еще не общался с командой нового президента, потому что им "пока не до культуры".

Нищук пойдет на выборы Рады
Фото: Сергей Нужненко

Министр культуры Евгений Нищук решил баллотироваться в депутаты Верховной Рады и готов снова возглавить Министерство культуры, если будет соответствующее предложение.

Об этом он сообщил журналистам агентства "Украинские новости".

"Очевидно, что я пойду дальше в политику. Я еще не определился точно с кем, сейчас идут политические консультации. Если по линии списков, или я пойду сам - это сложнее, потому что я действующий министр, и я не могу работать на каком-либо округе", - сообщил Нищук.

Также он снова готов возглавить Министерство культуры, если это будет возможно. Или стать председателем комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности.

Нищук добавил, что вопрос с его дальнейшей должностью может разъясниться в следующие 10-12 дней.

Пока еще у министра не было никаких контактов с командой нового президента Владимира Зеленского. Он объяснил это тем, что у них сейчас идут глобальные политические процессы и "пока не до культуры".

Напомним, 22 мая министр культуры сообщал журналистам, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме. После увольнения Гройсмана, все члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности.

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Источник: "Украинские новости"
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