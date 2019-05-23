Alyona Alyona вошла в топ-15 самых интересных исполнителей Европы

Alyona Alyona заняла второе место в рейтинге самых интересных исполнителей Европы, по версии The New York Times. Список опубликовали 22 мая.

Указывается, что рэп-исполнительница завоёвывает признание среди украинской прогрессивной молодежи, поскольку ее тексты рассказывают о толерантности и принятии.

Издание также отметило, что хоть в Украине очень популярен рэп на русском языке, Alyona Alyona читает на своем родном языке – украинском. Кроме этого, опубликован комментарий Ивана Дорна, который сказал, что исполнительница стала громким и свежим именем в рэп-музыке Украины.

До начала своей музыкальной карьеры, Alyona Alyona работала в детском саду, а после успешного старта переехала в Киев.

На данный момент у нее 5 видеоклипов на YouTube и у каждого из них – более миллиона просмотров. Летом исполнительница отправится в европейский тур.