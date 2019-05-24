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Суд Амстердама назначил время оглашения решения о "скифском золоте"

Решение будет только в письменном виде, публичных слушаний не будет.

Суд Амстердама назначил время оглашения решения о "скифском золоте"
Фото: EPA/UPG

Апелляционный суд Амстердама вынесет свое решение по делу о возвращении в Украину коллекции скифского золота 11 июня 2019 года.

Решение будет только в письменном виде, публичных слушаний не будет, передает Укринформ.

Ожидается, что решение будет опубликовано на официальном сайте суда в 11:00 по местному времени.

Напомним, 11 марта началось рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции "скифского золота".

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Российской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу.

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