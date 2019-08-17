На открытии скульптуры будет присутствовать посол Румынии в Украине.

Арт-объект "Middle Way" румынского скульптора Богдана Раци, который в сентябре 2018 года был установлен у постамента памятника Ленину в Киеве, будет установлен на набережной недавно отреставрированного николаевского "8 Причала".

Фото: facebook.com/myartweek

Об этом сообщает Платформа MY ART в Facebook.

Открытие запланировано на 20 августа, когда в Николаеве начнутся Дни современного искусства.

На открытии скульптуры будет присутствовать посол Румынии в Украине.

Временный арт-объект представлен в виде гигантской руки синего цвета, символизирует дружбу и общение. Скульптура "Middle Way/Средний путь" выполнена румынским художником в рамках реализации международного художественного проекта "Moving Monuments/Движущиеся памятники" (Румыния).