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Николаевский суд начнет пересмотр дела об убийстве Оксаны Макар

Жалобу подал главный фигурант дела Евгений Краснощек, приговоренный к пожизненному заключению.

Николаевский суд начнет пересмотр дела об убийстве Оксаны Макар
Евгений Краснощек

Центральный райсуд Николаева сегодня, 6 августа, начнет рассмотрение жалобы о пересмотре приговора главному фигуранту дела об убийстве Оксаны Макар Евгению Краснощеку, осужденному на пожизненное заключение. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко, пишет "Укринформ".

"В Центральном районном суде Николаева 6 августа состоится рассмотрение ходатайства Евгения Краснощека (дело Оксаны Макар) о пересмотре дела. Основание - его заявление о якобы применении к нему насильственных действий", - рассказал Диденко.

Рассмотрение ходатайства было назначено на 28 мая, но суд отложили, чтобы Краснощек мог получить бесплатного адвоката.

Ранее коллегия судей Центрального райсуда города Николаева, рассмотрев заявление осужденного о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам, постановила на период рассмотрения заявления перевести его из Новгород-Северской исправительной колонии №31, где он отбывает наказание, в Николаевский следственный изолятор.

Двое других фигурантов дела - Максим Присяжнюк и Артем Погосян - получили 15 и 14 лет тюрьмы соответственно. Краснощек в своем последнем слове перед принятием приговора сказал, что каяться или извиняться перед родственниками жертвы не намерен.

В 2013 году апелляционный суд рассмотрел их жалобы и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Напомним, Макар была изнасилована в Николаеве 9 марта 2012 года, после преступления насильники пытались ее убить и сжечь тело на заброшенной стройке. С тяжелыми травмами ее госпитализировали, однако 29 марта Макар умерла в больнице. Обвиняемые изначально признались в совершении преступления, но позже отказались от своих показаний.

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