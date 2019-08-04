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В результате поножовщины в спальном районе Черновцов погиб человек, трое - ранены

Между мужчинами завязался конфликт.

В результате поножовщины в спальном районе Черновцов погиб человек, трое - ранены
В результате поножовщины в спальном районе Черновцов погиб человек
Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновцах в результате поножовщины погиб человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел вечером в субботу, 3 августа.

"В одном из спальных районов Черновцов возник конфликт между пятью мужчинами. Во время инцидента двое участников получили проникающие ножевые ранения и в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из пострадавших в результате полученных телесных повреждений скончался ", - говорится в сообщении.

Еще двое пострадавших получили незначительные телесные повреждения.

Участник инцидента, который нанес смертельные телесные повреждения, задержан.

По данному факту следователи начали три уголовных производства. Два - по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений (части 1 и 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), еще одно - по факту совершения хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, сбежавший из больницы мужчина, пытаясь покончить с собой, ранил ножом полицейского. Мужчина проходил лечение от алкогольной зависимости.

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