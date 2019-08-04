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Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе в субботу

Один украинский военный получил ранения.

Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе в субботу
Фото: EPA/UPG

В субботу, 3 августа, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Противник совершил обстрелы вблизи Марьинки, Павлополя и Крымского - из стрелкового оружия, в районе населенных пунктов Майорское, Пивденное и Новолуганское - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, около Травневого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новгородского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого, дважды в районе населенного пункта Пески и у Широкино.

Напомним, в пятницу, 2 августа, боевики совершили 10 обстрелов.

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