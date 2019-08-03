Сбежавший из больницы мужчина, пытаясь покончить с собой, ранил ножом полицейского

Во Львовской области инспектор группы реагирования патрульной полиции получил ножевое ранение при попытке остановить самоубийство. Об этом сообщается на сайте полиции области.

Инцидент произошел около 22:00 в пятницу, 2 августа, в одном из сел вблизи Львова.

"Поступило сообщение о том, что в дом 79-летней жительницы села Рудки проник неизвестный. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, обнаружила в доме пенсионерки мужчину, который держал в руках два ножа и вел себя неадекватно, что представляло угрозу владелице жилья", - говорится в сообщении.

На требования полицейских отдать ножи, которые как выяснилось впоследствии он взял в доме женщины, и выйти из помещения - мужчина не реагировал, начал угрожать сотрудникам полиции и неожиданно ранил себя в живот.

Правоохранители пытались остановить мужчину, в результате чего ножевое ранение получил 31-летний инспектор группы реагирования.

Правонарушителем оказался 36-летний житель Самборского района, который проходит курс лечения от алкогольной зависимости в одном из медицинских учреждений области. Накануне мужчина самостоятельно покинул больницу.

Пострадавшего сотрудника полиции и злоумышленника госпитализировали.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 7 человек по подозрению в избиении полицейского в Киеве.