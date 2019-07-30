В Киеве арестовали семь человек по подозрению в избиении полицейского

Суд арестовал 7 подозреваемых за посягательство на жизнь полицейского и разбойное нападение, без права внесения залога. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Киева.

Инцидент случился в ночь с 24 на 25 июля в Оболонском районе столицы. Сотрудник отдела криминальной полиции стал свидетелем конфликта между группой лиц и пытался разнять агрессивных молодых людей, сделав им замечание.

Однако вместо того, чтобы успокоиться, фигуранты напали на полицейского.

Оперативник применил травматический пистолет, выстрелив в воздух. Кто-то из толпы ударил потерпевшего бутылкой по голове, отчего тот потерял сознание. Подозреваемые, пользуясь беспомощным состоянием полицейского, забрали его вещи и скрылись.

Следствие установило личности нападавших и сообщило о подозрении семи участникам конфликта по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления других участников драки. Пострадавший полицейский сейчас находится на лечении.

комментарий пострадавшего

Напомним, в мае 2018 года в Оболонском районе Киева полицейского избили битой за замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. После этого злоумышленник догнал полицейского, который уехал по проспекту Бандеры, перекрыв ему движение.

Когда пострадавший вышел из машины, водитель и двое пассажиров начали кричать на него, используя нецензурную лексику, после чего водитель вытащил из салона бейсбольную биту и ударил полицейского по голове. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

18-летнего злоумышленника задержали в тот же день.