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Зеленский во Львовской области примет участие в "совещании по развитию медицинского туризма"

Ранее сообщалось, что он посетит тренинг будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце.

Зеленский во Львовской области примет участие в "совещании по развитию медицинского туризма"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 3 августа, посетит с рабочей поездкой Львовскую область. Об этом сообщается на сайте президента.

"Глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине", - говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что Зеленский 3 августа посетит Трускавец, где новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики".

Также визит президента анонсировала Львовская ОГА, но не детализировала его программу.

Напомним, 29 июля в Трускавце стартовал семидневный интенсив для избранных депутатов от партии "Слуга народа", темой которого является "Построение личной стратегии депутата". В конце курса будущие нардепы получат на руки четыре документа: личную стратегию, предложения внедрения политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику эффективной, и план такого внедрения.

Ранее местные СМИ сообщали, что Зеленский приедет к депутатам на выпускной.

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