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​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен

"Вы же стали депутатом? Вы зря сюда пришли".

​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский потребовал от депутата Андрея Иванчука выделить 175 млн гривен на строительство дороги к селу Космач в Косовском районе.

Это произошло на совещании в Ивано-Франковской ОГА.

"Я тут вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 миллионов гривен есть?", - сказал Зеленский.

"Что вы к этому бюджету? Вы уже от него отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов, можете помочь? Просто такой мужской вопрос. У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги, но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Можете найти 175 миллионов, помочь им?", - спросил Зеленский.

Он добавил, что может назвать фамилии людей, с которыми знаком Иванчук и у которых такие деньги есть "на завтрак, на обед и на ужин".

"Если вы меня обманете - я дам все ваши адреса и телефоны жителям этого городка, они к вам придут. Не приедут, потому что дорог нет", - сказал он.

"Вопрос решили", - подытожил он и предложил новому губернатору Денису Шмыгалю искать деньги на остальные дороги у других мажоритарщиков.

Напомним, что Иванчук выиграл выборы как самовыдвиженец в депутаты Рады в округе №88 в Ивано-Франковской области.

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