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У экс-главы одесской полиции нашли незадекларированных более 800 тыс. гривен

НАПК выявило недостоверные данные в декларации Головина за 2017 год.

У экс-главы одесской полиции нашли незадекларированных более 800 тыс. гривен
Фото: Алексей Степанов/368.media

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило недостоверные сведения в электронной декларации задержанного за хищение в особо крупных размерах бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В ходе полной проверки деклараций начальника полиции агентство обнаружило незадекларированных в 2017 году более 819 тыс. гривен.

"Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им на праве собственности, а также отметил недостоверные сведения о своем доходе и доход жены. В общем, сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направили в Национальное антикоррупционное бюро.

За декларирование сведений, отличающихся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов, ст.366 п.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее суд отказался взять под стражу экс-начальника полиции области Дмитрия Головина и отправил его под круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Также дома у Головина нашли 26 тыс. евро и 13 тыс. долларов наличными.

Напомним, бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля.

Головин возглавил ГУ НП в Одесской области в 2016 года. До этого он был начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции и начальником криминальной полиции ГУ НП в Киевской области. В апреле на его место назначили Олега Беха из харьковского облуправления.

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