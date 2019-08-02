ЦИК признала избранными еще семерых депутатов-мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады еще семерых кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Фейсбуке.
"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в семи ОИО", - говорится в сообщении.
Избранными народными депутатами стали:
- Михаил Лаба, ОИО-70;
- Валерий Лунченко, ОИО-71;
- Александр Дубинский, ОИО-94;
- Игорь Мурдий, ОИО-100;
- Андрей Лопушанский, ОИО-125;
- Максим Заремский, ОИО-202;
- Марьяна Безуглая, ОИО-217.
По состоянию на 2 августа ЦИК признала избранными 160 нардепов. В заседании комиссии объявлен перерыв.
Напомним, по состоянию на 1 августа ЦИК признала избранными 153 народных депутатов.