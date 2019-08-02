ЦИК признала избранными еще семерых депутатов-мажоритарщиков

Итоги подведены в 160 округах из 199.

Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады еще семерых кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Фейсбуке.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в семи ОИО", - говорится в сообщении.

Избранными народными депутатами стали:

- Михаил Лаба, ОИО-70;

- Валерий Лунченко, ОИО-71;

- Александр Дубинский, ОИО-94;

- Игорь Мурдий, ОИО-100;

- Андрей Лопушанский, ОИО-125;

- Максим Заремский, ОИО-202;

- Марьяна Безуглая, ОИО-217.

По состоянию на 2 августа ЦИК признала избранными 160 нардепов. В заседании комиссии объявлен перерыв.

Напомним, по состоянию на 1 августа ЦИК признала избранными 153 народных депутатов.