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Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке

Глава Офиса президента пока остается на должности.

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что глава его Офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский пока что не подписывал это заявление.

"Мы не держимся за власть. Мы, - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Зеленский.

По его словам, при необходимости он может обнародовать все подобные заявления.

Напомним, вечером 31 июля ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Богдан написал заявление об отставке. При этом была обнародована якобы фотография этого заявления, где говорится об "увольнении по собственному желанию с момента желания".

Официального подтверждения этой информации не было до утра 1 августа. Наоборот, заместитель Офиса президента Руслан Рябошапка опровергал отставку Богдана.

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