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В Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала

Гульсум Халилова объявлена в международный розыск.

В Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала
​Ведущая телеканала ATR Гульсум Халилова
Фото: соцсети

Крымское управление Федеральной службы безопасности России возбудило уголовное дело против журналистки крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

«Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса – «Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства». Согласно материалам дела, она вступила в батальон Номана Челебиджихана в 2016 году. Доследственная проверка по делу велась около года. По версии следствия, она помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения, заочно, в виде содержания под стражей, суд избрал 12 июля», – рассказал Курбединов.

По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыск.

«Ее подали в международный розыск, мол, она скрывается от следствия. Пока она в розыске, рассмотрение уголовного дела приостановят, но материал на нее будет лежать. Это дело, как и предыдущие, подобные ему, ложится в логику ФСБ – состряпать побольше дел чтобы потом можно было говорить о борьбе в Крыму с терроризмом и экстремизмом. Я знаю, что есть несколько таких дел где люди признали вину, сколько еще таких дел о которых мы не знаем», – пояснил он.

Как сообщает ATR, сама Гульсум Халилова о деле против нее узнала из соцсетей.

Гульсум Халилова – ведущая крымскотатарского телеканала ATR, четыре года года назад выехала из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.

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