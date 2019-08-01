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Генпрокуратура вызвала главу Государственной судебной администрации Холоднюка на допрос

Его вызывают как свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Генпрокуратура вызвала главу Государственной судебной администрации Холоднюка на допрос
Фото: Макс Требухов

Генеральная прокуратура вызывает главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка на допрос на 9 августа. Об этом говорится в повестке.

Холоднюка вызывают на допрос на 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий как свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Напомним, 26 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и омбудсмен Людмила Денисова назначали и увольняли членов Высшей квалификационной комиссии судей по требованию главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

По словам Сытника, в результате вмешательства Вовка вместо Татьяны Весельской в ВККСУ попал скандальный судья Николай Сирош, вместо Станислава Щотки - Сергей Остапец, а Андрея Козлова уволили, пока никем не заменив.

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Источник: "Украинские новости"
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