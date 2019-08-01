Окончательные результаты выборов стоит ожидать до 5 августа, - Слипачук

Окончательные результаты голосования на внеочередных парламентских выборах будут подведены до 5-го августа, после решений всех судов по жалобам. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством заканчивается пятого августа. Именно до пятого августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы", - сказала Слипачук на брифинге в четверг.

Она отметила, что иски в суды рассматриваются оперативно, исходя из этого, можно надеяться, что результаты выборов объявят ранее, чем 5 августа.

По словам Слипачук, со своей стороны ЦИК делает все возможное, чтобы лишних задержек при подсчете голосов не произошло, с другой стороны - чтобы не было никаких сомнений в установленных результатах.

Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в воскресенье, 21 июля.

30 июля ЦИК сообщала, что приняла оригинальные протоколы из всех 199 округов. По состоянию на вчера, 31 июля ЦИК признала избранными уже 134 депутата-мажоритарщика.