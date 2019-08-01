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Суд во второй раз отказал в аресте имущества экс-президента Ющенко

Речь идет о деле о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье".

Суд во второй раз отказал в аресте имущества экс-президента Ющенко
Виктор Ющенко
Фото: facebook/mysh mark

Печерский суд Киева дважды отказал следователю Генеральной прокуратуры в ходатайстве об аресте имущества бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решения суда.

Отмечается, что суд отказывал следователю 9 июля (судья Пидпалый), а затем еще 25 июля (судья Писанец).

24 мая Ющенко было составлено письменное уведомление о подозрении в завладении госимуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением. 28 мая постановлением прокурора материалы были выделены в отдельное производство. 4 июня бывшему президенту сообщено о подозрении по ч.1 ст.191 УК.

Речь идет о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" по предварительному сговору группой лиц с премьер-министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК "Надра Украины". Стоимость имущества оценивается в 540 млн гривен.

Сообщается, что суд не получил никаких документов в подтверждение этого. В то же время, в договорах ООО "Мединвесттрейд" и НАК "Надра Украины" указана стоимость 93 млн и 91,7 млн гривен.

Следователь просил арестовать имущество Ющенко для обеспечения возможной его конфискации в будущем. Но суд не получил данных о том, что экс-президент пытается отстранить свое имущество. Кроме того, распоряжение Ющенко в 2007 году не отменено, а договор между ООО "Мединвесттрейд" и "Надра Украины" незаконным в судебном порядке не признавался.

Напомним, 5 июня Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Ющенко все обвинения отрицает, он назвал расследование "имитацией деятельности".

5 июля Генпрокуратура попросила суд наложить арест на имуществоЮщенко, в частности на его недвижимость. Но 10 июля суд отказал в удовлетворении ходатайства. Однако, прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

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