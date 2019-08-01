Луценко вышел на работу после отпуска в Провансе

Генеральный прокурор Юрий Луценко вышел из отпуска и начал проводить рабочие совещания, в том числе по уголовному производству против главы и судей Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Сегодня генпрокурор проводит несколько совещаний, в том числе и по делу судей ОАСК", - написала Сарган в фейсбуке

Луценко проводил отпуск в Провансе.

"Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и, чтобы не выпасть из новостей, привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - написал Луценко в фейсбуке.

Это последнее замечание касается депутата Верховной Рады Сергея Лещенко. Тот со слов "злых языков" заявил, что Луценко с женой находились в июле во французском городке Горд, который расположен возле Авиньона и в двух часах езды от Сен-Тропе. "Свидетели утверждают, что Луценко с женой был замечен в гостинице La Bastide de Gordes & Spa Hotel как раз в тот день, когда силовики ходили к президенту Зеленскому на доклад по расследованию дела Шеремета", - написал Лещенко в телеграме.

Напомним, что за время отпуска Луценко пропустил рабочее совещание у президента Зеленского по поводу расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Также в его отсутствие в Украине разгорелся громкий скандал вокруг уголовного дела о вмешательстве судей ОАСК в деятельность органов государственной власти.