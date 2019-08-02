Директор ТЭС Ахметова возглавил Ивано-Франковскую область

Президент Владимир Зеленский назначил директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмыгаля, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова, главой Ивано-Франковской обладминистрации.

Об этом Зеленский объявил 2 августа во время визита в Ивано-Франковск.

"Хочу представить нашего нового человека, очень мощного менеджера. Я вам лично очень завидую, честно завидую Ивано-Франковщине. Выбирать глав областных государственных администраций для нас очень трудно в целом по стране, потому что нету кадров, а если кадры есть, то нет денег на кадры. Людей, которые хотят что-то хорошее для страны, таких политических волонтеров очень немного. Это один из таких людей", - сказал Зеленский.

Указ о назначении Шмыгаля обнародован на сайте главы государства.

Шмыгаль в свою очередь сказал, что это для него очень большая честь и большая ответственность.

"Буду надеяться на вашу поддержку и помощь в развитии нашего самобытного прекрасного края", - сказал он. Шмыгаль добавил, что планирует внедрить европейский, открытый стиль управления областью.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Учился в Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году.

В 2009-2013 годах работал на руководящих должностях в Львовской ОГА.

После Майдана был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

С января 2018 года являлся директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

Напомним, что предыдущим главой Ивано-Франковской ОГА был Олег Гончарук, а после его увольнения обязанности губернатора исполняла Мария Савка.