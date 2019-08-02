Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикера ВР Андрея Парубия осуществлению избирательного права. Об этом свидетельствуют материалы суда.

В суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя Государственного бюро расследований. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Однако ГБР не зарегистрировало уголовное производство. 22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.

Напомним, в мае НАБУ открывало уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Андреем Парубием. После этого он инициировал собственный допрос и приходил в САП на встречу с прокурором.

Во время допроса выяснилось, что дело НАБУ не касается непосредственно Парубия, а открыто по заявлению бывшего сотрудника аппарата Верховной Рады Украины.