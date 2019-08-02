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Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия

Дело касается возможного препятствования спикера ВР Андрея Парубия осуществлению избирательного права.

Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Фото: Макс Требухов

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикера ВР Андрея Парубия осуществлению избирательного права. Об этом свидетельствуют материалы суда.

В суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя Государственного бюро расследований. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Однако ГБР не зарегистрировало уголовное производство. 22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.

Напомним, в мае НАБУ открывало уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Андреем Парубием. После этого он инициировал собственный допрос и приходил в САП на встречу с прокурором.

Во время допроса выяснилось, что дело НАБУ не касается непосредственно Парубия, а открыто по заявлению бывшего сотрудника аппарата Верховной Рады Украины.

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Источник: "Украинские новости"
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